Лейтенанта полиции, который вместе с четырьмя патрульными грабил людей на вокзале в Киеве, объявили в розыск

Прокуратура объявила в розыск работника патрульной полиции, который подозревается в совершении серии грабежей во время несения службы на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Как отмечается, 27-летний лейтенант полиции вместе с другими четырьмя сотрудниками патрульной полиции в сентябре был изобличен во время совершения преступления.

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Следователи установили, что указанные правоохранители, превышая свои полномочия, с применением насилия, по предварительному сговору между собой, на протяжении нескольких месяцев систематически совершали нападения на путешествующих граждан с целью ограбления.

Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, отметили в прокуратуре, несмотря на неоднократные вызовы следователя, работник полиции не являлся в прокуратуру. В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый вообще не находится по адресу постоянного проживания. В настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно.

Несмотря на это, прокуратурой полицейский объявлен в розыск. Суд дал разрешение на задержание подозреваемого и его доставку на судебное заседание для рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается и находится на контроле руководства прокуратуры города.

Как сообщал УНИАН, недавно на Житомирщине арестовали четырех членов наркобанди, которую организовал экс-глава местного ОБНОН.