В Житомирской области арестовали четырех членов наркобанды, которую организовал экс-руководитель местного ОБНОН

Королевский районный суд Житомира взял под стражу с правом внесения залога четырех подозреваемых в налаживании межрегионального канала поставки наркосырья. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, соответствующее решение было принято судом 3 ноября.

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«Следственный отдел прокуратуры Житомирской области продолжает расследование уголовного производства по факту незаконного сбыта особо опасного наркотического средства, совершенного по предварительному сговору группой лиц, среди которых – бывший начальник ОБНОН Житомирского горотдела УМВД Украины в Житомирской области», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины. В частности, экс-руководителю правоохранительного подразделения и одному из участников группы определен денежный залог в размере 500 тыс. грн, двум другим подозреваемым – в размере 128 тыс. грн и 100 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября в Житомире задержали группу наркодельцов, организованную экс-правоохранителем.

Следователи прокуратуры области совместно с правоохранителями в ходе досудебного расследования указанного уголовного производства провели санкционированные обыски в г. Житомир и Львовской области, во время которых изъято почти 60 килограммов маковой соломки, 500 мл ангидрида, 200 мл опия, марихуану, амфетамин, таблетки «Сонат», 2 тысячи медицинских шприцев и принадлежности для изготовления наркотических средств.

Также было изъято выручку от сбыта наркотиков: 70 тыс. грн, 25 тыс. долларов, 500 евро. Стоимость обнаруженных наркотических средств по ценам «черного рынка» составляет более 350 тыс. грн.