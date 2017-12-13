В Киеве развернулась детективная история вокруг исчезновения мужчины: мошенники хотели продать его квартиру в центре за $45 тысяч (фото)

Полиция задержала группу мошенников при попытке незаконно продать киевскую квартиру с поддельными документами за 45 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

История началась с обращения в Шевченковское управление полиции 20-летнего киевлянина по поводу исчезновения его 49-летнего отца – владельца трехкомнатного жилья на улице Саксаганского.

Следователи начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - исчезновение без вести.

По словам сына, разыскиваемый вел асоциальный образ жизни, часто употреблял алкогольные напитки. В доме, кроме отца, были прописаны его бывшая жена и несовершеннолетний сын, но женщина с ребенком жили в другом городе. Учитывая эти обстоятельства, ранее мужчина свой дом не покидал.

Правоохранители установили, что разыскиваемый не исчез, а его тайно забрал племянник с товарищами.

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"Проанализировав все собранные материалы, сотрудники полиции сделали вывод об умысле злоумышленников по завладению квартирой "пропавшего без вести". Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начали оперативные и следственные действия для документирования правонарушения", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

В конце концов полицейские остановили сделку четырех злоумышленников в офисе нотариуса после подписания договора продажи трехкомнатной квартиры по улице Саксаганского за 45 тысяч долларов США. Правоохранители изъяли деньги и поддельные документы: справку о зарегистрированных в квартире лиц, в которой значилось, что несовершеннолетние в квартире не зарегистрированы, и фальшивый паспорт владельца квартиры.

Предварительно установлено, что организатором продажи квартиры выступил 27-летний уроженец Одесской области. Кроме 36-летнего племянника – одессита, активно участвовали в сделке его 45-летний земляк и 32-летний уроженец Житомирской области. Им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Владелец квартиры путается в показаниях и плохо понимает ситуацию. Теперь им занимается сын.