В Днепре к берегу прибило огромный МАФ (видео)

Огромный МАФ на барже приплыл и пришвартовался в самом центре города. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Такое появление киоска-гиганта ошеломило не только днепрян, но и мэрию. Ведь ни одного документа на захват берега и реки нет, убеждают власти, и даже угрожают отправить нелегала по течению прочь.

Ко всему прочему, баржа с огромнейшим магазином незаконно подключилась к электролинии Днепра. По данному факту была вызвана полиция и оформлен протокол. Но поскольку к сотрудникам правоохранительных органов никто не вышел, на чье имя был оформлен протокол – неизвестно.