На Одесщине нашли мертвыми пропавших без вести в марте двух малолетних детей и их мать

В Одесской области обнаружены мертвыми мать и двое малолетних детей, без вести пропавшие в марте.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, заявление об исчезновении жительницы села Кохановка Ананьевского района Любови Деде и двоих ее детей – восьми и шести лет, поступило в правоохранительные органы в начале марта.

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Со слов матери пропавшей женщины, 4 марта во время праздничного ужина ее дочь поделилась с гостем намерением совершить самоубийство и «забрать с собой детей». Намерение покончить с собой молодая мать аргументировала своей тяжелой судьбой.

«Сотрудники Ананьевского отдела полиции разыскивали без вести пропавших Любовь Деде, 1991 года рождения, и ее малолетних детей – Григория Деде, 2009 года рождения, и Анастасию Деде, 2011 года рождения. Их местонахождение было неизвестно с 5 марта», - сообщили в главке.

По словам матери, отсутствие дочери и внуков она обнаружила утром 5 марта. При этом молодая женщина не взяла с собой вещи первой необходимости, мобильный телефон и документы.

По данным представителя главка, в поиске пропавшей женщины и детей были задействованы гражданские лица и около 200 правоохранителей, которые провели подворовые обходы в близлежащих населенных пунктах, «прочесали» лесополосы, обследовали заброшенные строения. Предполагалось, что женщина могла уехать в другой населенный пункт. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, которое пока не закрыто.

«Тела обнаружены только в декабре», - сообщил представитель главка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП и причина смерти членов семьи. Планируется провести ряд экспертиз.