Под Одессой драка пьяных военнослужащих закончилась убийством

В Одесской области произошло убийство — в селе Алтестово Беляевского района 20-летний парень во время конфликта нанес смертельное ножевое ранение своему ровеснику. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на ГУНП.

Между двумя военнослужащими, которые случайно встретились на улице, возник конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из них достал нож и ударил им сослуживца в грудь.

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От полученной травмы пострадавший скончался до приезда врачей. Подозреваемый в умышленном убийстве по горячим следам задержан.

По данному факту начато досудебное следствие по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. С ним проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее в Германии пьяный мужчина в магазине напал с ножом на мэра города.