В Черкассах пятиклассница держит в страхе всю школу (видео)

В одной из школ Черкасс пятиклассница запугала до смерти всю школу. Ее перевели только три недели назад, но за это время она довела до нервного срыва и одноклассников, и их родителей.

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"Взяла чай и меня облила, я по холоду пошел домой мокрый", - рассказывает ее сверстник Юрий Даценко.

"На одну девочку она сильно кричала - мы начали ее защищать, а потом она начала перед нами махать ножницами", - поделилась школьница Амина Абукаре.

За 3 недели конфликтная девочка была в школе всего 7 дней, каждый ее визит был проблемой. Дети из-за нее отказываются ходить на уроки.

Дирекция выяснила, что в предыдущей школе у ребенка так же были проблемы с одноклассниками.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 8-летний мальчик избивает сверстников, учителей и руководство школы, сейчас уже открыто 12 уголовных дел.