Под Киевом на Новообуховской трассе горит ресторанный комплекс (фото)

На 28-м километре Новообуховской трассы спасатели ликвидируют возгорание на территории ресторанного комплекса "Бакинский Бульвар".

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Как сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании поступило в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района в 15.05.

Спасатели установили, что огнем охвачены два одноэтажных здания площадью по 80 кв. м и имеется возгорание кровли рядом расположенной бани.

"Пожар локализован в 15:37, ликвидация продолжается. Причина пожара устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Киеве по улице Богомольца, 5, произошел пожар в многоэтажке.