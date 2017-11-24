В Киеве произошел пожар в многоэтажке (фото, видео)

В столичной многоэтажке на ул. Богомольца, 5 горит квартира. об этом сообщила в Facebook Светлана Кушнир.

По ее словам, из окна валит густой и едкий дым. Однако улицу с односторонним движением перекрыла машина какого-то водителя, из-за чего пожарные некоторое время не могли добраться до места возгорания.

"Эта улица с односторонним движением. Знаки и схемы объезда стоят и их видно хорошо, но каждый день находится тот, кто прет против движения. На этот раз к*зел за рулем заблокировал проезд для пожарной команды... Пять минут ждали, пока он сдаст 50 метров," - пишет она.

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Она добавила что окна в квартире начали лопаться.

"Лопались стекла на кухне, соседи выводили других, на третьем этаже мужик сказал через окно, что будет тушить свою квартиру сам, если со второго пожар двинется к нему. ... В квартире, предположительно, могла быть хозяйка. И эти 5 минут могли стоить жизни", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области сгорели два многоквартирных дома.