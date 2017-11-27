Подробности инцидента в Запорожье: пьяная женщина выбросила младенца подруги с балкона из-за ревности

В полиции рассказали подробности о задержании женщины, которая сбросила младенца с балкона многоэтажки. Об этом сообщает патрульная полиция в Запорожье Facebook.

"В воскресенье ночью патрульные получили вызов, что на улице Бородинской с 3-го этажа сбросили 5-ти месячного ребенка. На место сразу выехали несколько экипажей 1 роты 3 батальона, патрульные сразу проверили двор дома и прилегающую территорию возле подъезда, где обнаружили 45-летнего мужчину, который объяснил что ребенка 5-ти месяцев выкинули из квартиры, где проживает его 44-летняя сожительница", - говорится в сообщении.

Патрульные установили, что к ним в гости пришла 39-летняя вместе со своим ребенком 5 – месячной дочкой, пока ребенок спал в коляске в спальне они употребляли спиртные напитки. Примерно в 21:30 часов мать ребенка и мужчина приняли решение пойти в магазин, чтобы докупить еще спиртных напитков, оставив в квартире маленького ребенка, который спал, и его сожительницу.

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"Когда они вернулись, то не слышали ребенка и не обнаружили ее в коляске, начали спрашивать у его сожительницы где ребенок. Она начала объяснять, что ребенка они взяли вместе с собой в магазин и она не знает где она. Женщина с мужем сразу начали искать малыша и услышали крик и плач ребенка с улицы, а именно, выйдя на балкон увидели ребенка лежащим на земле под балконом", - пояснили в полиции.

Мать ребенка сразу поехала в больницу, а сожительница выбежала из квартиры и спряталась на 5-м этаже.

Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и начала уверять, что она любовница и проживает в другой квартире, и сейчас скрывается.

"В дальнейшем общении с ней патрульные установили, что пока ее сожитель вместе со знакомой пошел в магазин, она их приревновала, да и ребенок очень громко кричал, поэтому она приняла решение ее бросить с балкона третьего этажа. Мужчину и женщину патрульные задержали на месте. Ребенка госпитализировали в Областную детскую больницу", - подытожили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье родители-алкоголики довели до смерти уже второго младенца.