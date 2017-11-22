На Прикарпатье родители-алкоголики довели до смерти уже второго младенца

Годовалый мальчик из-за простуды умер на Прикарпатье. Полиция и односельчане в гибели ребенка подозревают ее же родителей, так как те вовремя не обратились к врачам. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Эта семья в поле зрения правоохранителей и социальных служб попала еще 10 лет назад. Родители уже имеют судимость, потому что пропивали так называемые “детские деньги” и в этой семье уже умирал раньше ребенок.

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Именно в этот день Мише должен был исполниться год. Но врач, которую вызвали к Баландам обеспокоенные соседи, нашла мальчика мертвым.

"Ребенок уже был с трупными пятнами, синий. Губы очень потрескались», - рассказывает врач.

По словам врача, в стельку пьяный отец спал возле мертвого сына. Матери дома не было с самого утра. Она будто пошла за лекарствами для Миши. Правоохранители ее еле нашли в Коломые аж на следующий день. На печи прятался еще один сын Баланд. 4-летнего Дмитрия немедленно доставили в Коломыйскую больницу.

В полиции рассказали, что в этой семье 10 лет назад уже умер 10-месячный ребенок от пневмонии. Тогда халатность родителей не доказали. А в 2009 приговорили к исправительным работам за нецелевое использование так называемых «детских средств». 4 детей, которые на то время у них были, устроили в интернат. Там они и до сих пор. Теперь родителям грозит до 5 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, во Львове женщина родила в гостинице ребенка и выбросила его на мусорник.