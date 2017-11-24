В Харьковской области кошка задушила трехмесячного младенца. Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, несчастный случай произошел 23 ноября в селе Цуповка Дергачевского района.

Сообщение о гибели мальчика поступило в полицию от жителей села в 19.00. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, ювенальной превенции, эксперты-криминалисты.

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Предварительно установлено, что родители вывезли на улицу коляску с младенцем для прогулки и на некоторое время оставили ребенка одного.

"Когда взрослые вернулись, то увидели, что в коляску забралась кошка и легла ребенку на лицо. По предварительным выводам экспертов, смерть мальчика наступила в результате асфиксии", - сказано в сообщении.

В Единый реестр досудебных расследований внесена информация по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Досудебное расследование продолжается.