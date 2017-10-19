В Одесском СИЗО совершила самоубийство женщина, подозреваемая в убийстве 4-месячной дочери

В Одесском следственном изоляторе совершила самоубийство женщина, которая подозревается в том, что 11 октября убила своего 4-месячного ребенка. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в следственном изоляторе покончила жизнь самоубийством женщина, которая накануне убила своего ребенка.

По данному факту Малиновский отдел полиции начал уголовное производство, предусмотренное ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Читайте такжеВ Николаеве дворник нашла в мусоропроводе мертвого младенца

Обстоятельства случившегося в СИЗО устанавливаются. В отделе коммуникаций отказались уточнить, каким образом произошло ЧП.

В то же время, по данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, женщина порезала вены на руках.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Приморском районе Одессы задержана 28-летняя женщина, подозреваемая в убийстве своей дочери – задушила младенца подушкой. О случившемся в полицию сообщил супруг подозреваемой.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили убитого ребенка в одной из комнат квартиры, в которой живут супруги. Также в квартире находилась мать младенца, которую сразу задержали. Женщина объяснила, что после рождения ребенка чувствовала моральное истощение, ей казалось, что она плохо ухаживала за дочерью. Также правоохранители установили, что накануне подозреваемая хотела совершить самоубийство, приняв большое количество снотворного. Однако это ей не удалось - таблетки не подействовали.