Неизвестные сообщили о минировании аэропортов по всей стране и всех станций метро Киева

Полиция из-за анонимных звонков проверяет информацию о минировании шести аэропортов Украины, Киевского метрополитена и государственного предприятия «Антонов».

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Аэропорты «Винница», «Одесса», «Днепр», «Ивано-Франковск», «Киев», «Борисполь», ГП «Антонов», а также столичный метрополитен», - сказал он и добавил, что речь идет именно о всех станциях метрополитена.

По словам Тракало, звонки о минировании осуществлялись с неустановленного номера на стационарные телефоны аэропортов.

На вопрос, будет ли проводиться эвакуация людей из Киевского метрополитена, пресс-секретарь объяснил, что сейчас полиция проверяет станции метрополитена силами полицейских, обеспечивающих охрану общественного порядка на станциях метро. То есть, об эвакуации ни с одной из станций в настоящее время речь не идет.