Взрывчатка в аэропорту "Киев" не найдена

Взрывчатка в аэропорту «Киев» (Жуляны), куда поступил звонок о минировании, не найдена.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

«Взрывчатка в аэропорту не найдена. Надеемся, что черно-пятничных телефонных террористов, которые заставили нервничать и мерзнуть пассажиров, всё же найдут», - говорится в заметке.

В аэропорту подчеркнули, что «неудачная шутка» привела к задержке рейсов и лишним хлопотам работникам службы авиационной безопасности, полиции и взрывотехники.

Проверка на наличие взрывчатки продолжалась более часа (с 16.40 до 18.10).

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.20 на рабочий телефон аэропорта «Киев» позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке. По указанному адресу выехали патрули полиции, следственно-оперативная группа района, взрывотехники и кинологи. Были эвакуированы около 250 человек.