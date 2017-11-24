Социальное дно пробито: в Одессе насмерть замерз дворник, которого выселили из подвала

В Одессе замерз нелегально работавший дворник, который подметал отведенную ему территорию в обмен на возможность жить в подвальном помещении.

Несколько недель назад мужчина получил травму ног и практически утратил возможность ходить, передает "Думская".

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"Когда он повредил ноги и не смог убирать, из жэка на него начали давить: мол, выметайся из помещения. 22 ноября они его выкинули из этого подвала и заварили дверь. Идти ему было некуда, день он перекантовался во дворе, а на ночь мы помогли ему спуститься туда, в подвал, к заваренной двери. Утром его нашли мертвым. Сейчас похолодало, наверное, замерз", - рассказал жилец дома.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Медики констатировали смерть и уехали.

Журналисты решили обратиться в ЖКС за разъяснениями. Начальника на месте не было, однако сотрудница уверяет, что они не имеют права селить в помещении нелегального сотрудника.