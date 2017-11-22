Группа Hurts опаздывает во Львов: задержали на польской границе

Британская группа Hurts, которая сегодня должна впервые выступить во Львове, предупредила о возможной задержке начала шоу. Как написал в своем Twitter вокалист группы Тео Хатчкрафт, виной тому проблемы с пропуском их грузовика на польско-украинской границе - накануне команда выступала в Варшаве, передает 112.ua.

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"Варшава, я тебя люблю! Сегодня мы во Львове, Украина. К несчастью, наш грузовик была остановлен на границе и обслужен очень поздно. Наша невероятная команда работает изо всех сил, чтобы наверстать упущенное, но мы можем задержаться с выходом на сцену в этот вечер. Скоро увидимся!", - написал Хатчкрафт.

Львов станет первым украинским городом, где в рамках текущего тура выступят Hurts. 23 ноября группа выступит в Киеве.