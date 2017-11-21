СБУ задержала организатора финансируемых россиянами псевдопротестных акций на Западе Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луцке организатора псевдопротестных акций в западных регионах, которые финансировались российскими кураторами.

Как сообщает пресс-центр СБУ, спецслужба задокументировала очередной факт организации российскими кураторами псевдопротестных акций, направленных на искусственную дестабилизацию социально-политической и криминогенной ситуации в западных регионах Украины.

"СБУ установила причастность жителя Львовской области к организации и проведению заказных "митингов" во Львовской, Ривненской и Киевской областях. Правоохранители задокументировали, что злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально разработанные инструкции по проведению псевдопротестных акций", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе задержали члена банды, которая грабила иностранцев под видом сотрудников СБУ

Так, досудебным следствием добыты доказательства, что фейковые акции финансировались российскими кураторами. На проведение одной "акции" выделялось от 4 до 10 тыс. долларов США.

В пресс-центре СБУ отметили, что организатор собирал группы из малообеспеченных граждан, контролировал изготовление и распространение агиток с призывами выходить на митинги, которые подстрекали население к массовым беспорядкам.

На Ривненщине, в частности, кремлевскими пропагандистами был разработан сценарий искусственных протестов для "борьбы с янтарной мафией" с акцентом якобы на неконтролируемость властью добычи янтаря.

"В случае игнорирования требований "митингующих", они, по сценарию, должны требовать полной автономии региона", - отмечается в сообщении.

Сотрудники Ривненского управления СБУ установили местонахождение злоумышленника и задержала его в Луцке на съемной квартире.

Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли средства связи, используемые для координации с иностранными кураторами, и обнаружили переписку с инструкциями.

Гражданину Украины объявлено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.