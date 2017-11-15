В ФСБ заявили о задержании украинца на админгранице с Крымом

В аннексированном Крыму спецслужбы оккупантов задержали украинца, за якобы нелегальное пересечение админграницы. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

В ФСБ утверждают, что украинец прибыл на пункт пропуска "Джанкой", направляясь из Крыма. При проверке документов он предъявил справку об утере паспорта, которая не может быть использована в качестве основания для пропуска через "границу".

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Мужчина пояснил, что месяц назад прибыл в Крым, чтобы навестить свою знакомую из Ялты, во время пребывания у которой потерял свой паспорт.

Как отмечается, мужчине якобы рекомендовали обратиться в ближайшее представительство Украины для оформления свидетельства на возвращение домой. Вместе с тем, двигаясь в сторону залива Сиваш он попытался пересечь границу в обход пунктов пропуска. В результате был задержан.

Относительно украинца возбудили уголовное дело по статье "покушение на незаконное пересечение государственной границы России.

Как сообщал УНИАН, ранее российские пограничники заявили, что задержали гражданина Украины, ехавшего из Киева в Крым, у которого якобы нашли травматический пистолет с боеприпасами к нему.