В центре Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме (видео)

Поздно вечером во вторник в центре Киева на ул. Панаса Мирного, 8 возник масштабный пожар. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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По предварительной информации, пожар начался с квартиры на 9 этаже и охватил площадь около 100 квадратных метров.

"Предварительно, загорелась квартира на 9 этаже. Огнём охвачено порядка 100 кв.м. Пламя очень быстро распространилось по всей крыше. На месте работают оперативный штаб ГСЧС, около 60 человек личного состава, 2 автолестницы, коленчатый подъёмник, патрульная полиция, несколько бригад скорой помощи", - сказано в сообщении.

Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются.