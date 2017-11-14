Обнаженная активистка Femen подожгла бутафорный трамвай возле магазина Roshen в Виннице (фоторепортаж)

10:47, 14 ноября 2017
Политика
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Обнаженная активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагон возле Roshen.

В Виннице возле главного магазина Roshen активистка Femen подожгла декоративный трамвай, на котором была надпись "Tram to offshore". Об этом сообщили в пресс-службе движения.

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Отмечается, что поводом для акции послужила публикация "райских документов", в которых упоминается и Порошенко. 

Ранее юридическая фирма Avellum, которая является советником президента Украины Петра Порошенко, называет безосновательными обвинения в попытке минимизации налогов при реструктуризации президентской кондитерской корпорации Roshen, которая была передана в «слепой траст». Об этом говорилось в заявлении Avellum относительно журналистского расследования Paradise Papers («Документы из райских островов»).

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Теги: #акция Femen в Виннице#Roshen в Виннице