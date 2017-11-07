В Киеве обнаженная активистка Femen зажгла файер на памятнике-пушке (фоторепортаж, видео)
Таким образом активистка "отметила" 100-летие Октябрьского переворота.
В Киеве активистка Femen провела очередную провокационную акцию. На этот раз в день 100-летия Октябрьского переворота активистка выкарабкалась на пушку, стоящую у выхода из метро "Арсенальная". Об этом сообщает ТСН.
Девушка, известная акцией на совместной пресс-конференции президентов Украины и Беларуси, держала в руках красный флаг, на ее теле была надпись "Эволюция" на английском, а также на пушке она зажгла красный файер.
Активистка выкрикивала: "Долой шоколадную гидру". После нескольких минут на пушке активистка спустилась по лестнице вниз, надела красный платок и побежала с тем же лозунгом в сторону Верховной Рады. Правда там ее остановили правоохранители и не дали пройти дальше.
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Акция продолжалась несколько минут и развлекла случайных прохожих, которые снимали обнаженную девушку на телефоны.
Раньше голая активистка Femen сожгла две фигуры медведей возле магазина Roshen в Киеве.