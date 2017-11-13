Нетрезвый начальник МРЭО спровоцировал смертельное ДТП в Киеве - СМИ (фото)

В Киеве на улице Стеценко произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Водитель внедорожника Mazda выехал на встречную полосу, где ударил автомобиль Mitsubishi, который от удара отбросило в третью машину. Пассажир Mitsubishi погиб на месте, водитель этого авто с травмами, переломами ног доставлен в реанимацию. Его из машины доставали спасатели", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что что водитель внедорожника на месте отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, хотя очевидцы утверждали, что он был пьян. Через некоторое время к водителю внедорожника приехали его адвокаты, и уже вместе с ними он отправился в наркодиспансер.

"Только то, что он пьяный, это зафиксировано всеми: и нашими близкими, родственниками, следователями зафиксировано, что человек пьян. Он сразу вызвал трех адвокатов, его закрыли в машину, и к нему уже туда добраться невозможно было, он просто молчит, не отвечает ни на один вопрос", - прокомментировала дочь погибшего в ДТП мужчины.

Также сообщается, что, по неподтвержденной информации, за рулем внедорожника предположительно находился начальник МРЭО №3 города Киева Владимир Найда.

В полиции сообщили, что сейчас решается вопрос о задержании водителя Mazda в порядке статьи 208 УПК Украины.

По факту смертельного ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования будут проведении все необходимые следственные действия для установления обстоятельств и механизма ДТП. Виновнику грозит до восьми лет заключения.

Корреспондент ТСН сообщает с места события, в Mitsubishi были два 62-летних мужчин. Один из них погиб, а другого забрали в больницу.

"Это мое авто... Сегодня попал в ДТП на ул. Стеценко в Киеве. Пьяный водитель на "Мазде" выехал на встречную и столкнулся в лоб с "Мицубиши Кольт". "Мицубиши" отбросило на меня. В результате столкновения "Мазды" с "Мицубиши" погиб пассажир "Мицубиши", водитель ранен. За рулем "Мазды" оказался начальник МРЭО Найда Владимир Владимирович. Приехала куча людей, чтобы его отмазать", - написал в Facebook Айдер Халилов.