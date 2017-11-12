В Киеве произошло ужасное ДТП, пострадали семь человек

В Киеве на Житомирской трассе произошло ДТП, пострадали семь человек.

Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.

«Ужасное ДТП в Киеве на Житомирской трассе, выезд из столицы. Дэу врезался в Ауди и ВАЗ, что стояли на проезжей части. Предварительно, в Ауди кончилось топливо... толкали до АЗС. ВАЗ предложил помощь. Приготовились к буксировке. В последний момент в ауди врезался Дэу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последствии были травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте.