В Киеве произошло ужасное ДТП, пострадали семь человек
13:52, 12 ноября 2017Происшествия
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Ужасное ДТП произошло в Киеве на Житомирской трассе, при выезде из столицы.
В ДТП в Киеве на Житомирской трассе пострадали семеро / фото dtp.kiev
В Киеве на Житомирской трассе произошло ДТП, пострадали семь человек.
Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.
«Ужасное ДТП в Киеве на Житомирской трассе, выезд из столицы. Дэу врезался в Ауди и ВАЗ, что стояли на проезжей части. Предварительно, в Ауди кончилось топливо... толкали до АЗС. ВАЗ предложил помощь. Приготовились к буксировке. В последний момент в ауди врезался Дэу», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в последствии были травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте.
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