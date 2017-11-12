В Киеве произошло ужасное ДТП, пострадали семь человек

13:52, 12 ноября 2017
Происшествия
1565 0

Ужасное ДТП произошло в Киеве на Житомирской трассе, при выезде из столицы.

В ДТП в Киеве на Житомирской трассе пострадали семеро / фото dtp.kiev

В Киеве на Житомирской трассе произошло ДТП, пострадали семь человек.

Об этом сообщает dtp.kiev в Facebook.

«Ужасное ДТП в Киеве на Житомирской трассе, выезд из столицы. Дэу врезался в Ауди и ВАЗ, что стояли на проезжей части. Предварительно, в Ауди кончилось топливо... толкали до АЗС. ВАЗ предложил помощь. Приготовились к буксировке. В последний момент в ауди врезался Дэу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в последствии были травмированы семь человек, четверо с тяжелыми травмами были срочно госпитализированы. Трое получили помощь медиков на месте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве#ДТП на Житомирской трассе#в ДТП пострадали семь человек