Смертельное ДТП в Киеве: водитель маршрутки заявляет, что людей сбил не он, а впереди стоящий автобус

Водитель маршрутки, которая 4 ноября якобы сбила двоих пешеходов в Киеве, озвучил свою версию происшествия. Об этом говорится в сюжете ТСН. По его словам, пешеходов раздавил автобус, который стоял впереди него и внезапно сдал назад.

Как сообщал УНИАН, ДТП произошло 4 ноября около 10.20 возле станции метро «Героев Днепра». В прокуратуре подчеркнули, что находясь за рулем автобуса марки «Богдан», 48-летний мужчина грубо нарушил Правила дорожного движения Украины и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП женщина погибла сразу, а ее муж - в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу.

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В тот же день водителю маршрутки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

6 ноября суд арестовал водителя маршрутки на два месяца.