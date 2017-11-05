В Житомире после аварии спасатели деблокировали водителя из автомобиля (фото)

В Житомире после аварии спасатели деблокировали водителя из искореженного автомобиля. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

В частности, 4 ноября в 16:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на одной из улиц Житомира произошло дорожно-транспортное происшествие и необходима помощь спасателей, чтобы пострадавший водитель мог выбраться из машины.

Выяснилось, что в результате лобового столкновения автомобилей Ford Fusion и Volkswagen Passat получил травмы и оказался зажатым конструкциями водитель первой машины. Пользуясь гидравлическим инструментом, специалисты Службы спасения осторожно разжали часть легковушки, на которую и пришелся удар, достали травмированного мужчину и передали его медикам.

Другие пассажиры автомобилей Ford и водитель Volkswagen еще до прибытия бойцов ГСЧС выбрались из этих автомобилей самостоятельно. К проведению аварийно-спасательных работ привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица специальной аварийно-спасательной техники.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.