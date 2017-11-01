В Одесской области пьяный водитель наехал на пешеходов: 15-летняя девушка погибла

В Одесской области в ночь на 1 ноября нетрезвый водитель на иномарке въехал в группу людей, 15-летняя девушка погибла, еще три человека были госпитализированы. Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Савранском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на группу молодых людей, которые шли по обочине.

«В дежурную часть Савранского отделения полиции Балтского отдела полиции ГУНП в Одесской области поступило сообщение оператора «102» о том, что на ул. Центральной произошло дорожно-транспортное происшествие, есть пострадавшие», - рассказали в главке.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 26-летний водитель автомобиля Renault Laguna около 3.00 совершил наезд на 4-х человек, которые двигались в попутном направлении, и скрылся с места происшествия. В результате наезда 15-летняя девушка погибла на месте, еще три человека доставлены в больницу.

Читайте такжеВ Харькове на пешеходов наехал микроавтобус: погибла женщина

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы быстрого реагирования патрульной полиции обнаружили правонарушителя недалеко от места происшествия и задержали.

Предварительно установлено, что водитель во время наезда находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее во Львове автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком.