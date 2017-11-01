В Киеве произошло масштабное ДТП, на проспекте Победы образовалась огромная пробка (фото, видео)

В Киеве произошло масштабное ДТП на проспекте Победы в направлении м. Шулявская.Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Столкнулись два автомобиля. В результате удара, машины получили сильные механические повреждения. Есть пострадавшие. Ожидают патрульную полицию. На месте работает скорая помощь. В результате аварии полностью перекрыты две полосы движения транспорта. Образовалась пробка", - сказано в сообщении.

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Отметим, что автомобили там сейчас движутся со скоростью 3-5 км/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, в результате столкновения двух легковых и одного грузового авто напротив Киевского зоопарка на проспекте Победы движение в направлении центра почти парализовано.

Для проезда транспорта, движущегося в сторону площади Победы, осталась одна крайняя левая полоса движения. Сейчас автомобильная пробка уже растянулась от места аварии до станции метро "Нивки". В то же время на отрезке от зоопарка до площади Победы проспект Победы фактически свободен от автомобилей.

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