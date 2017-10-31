В Киеве пьяный водитель устроил масштабную аварию и обвинил во всем НЛО (видео)

В Киеве произошло ДТП, в результате которого пьяный местный житель зацепил три припаркованных авто. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

Водитель выезжал на своем Chery и протаранил три припаркованных транспортных средства и уехал с места происшествия.

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Патрульные на протяжении нескольки минут нашли виновника ДТП. "Какие только версии мужчина не придумывал - и ехал, и не ехал, и пешеход, и даже "НЛО принесло". Затем попробовал еще одну схемку "я свой, 13 лет в розыске проработал". И это не прошло", - говорится в сообщении.

Кроме того, виновник ДТП вызвал "на разборки" друзей, которые посоветовали задержанному ничего не подписывать, поскольку его вина "не может быть доказана".

Ранее в Никополе Днепропетровской области 12-летняя школьница придумала ДТП, чтобы не идти на контрольную работу.