"Один выстрел в голову, четыре - в другие части тела": появились новые подробности убийства Окуевой

Правоохранители отрабатывают несколько версий убийства чеченской военной-добровольца Амины Окуевой и уже установили, каким образом киллеры смогли покинуть место преступления. Об этом в комментарии заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов, передает "112 Украина".

По его словам, сейчас продолжается операция по задержанию злоумышленников, а следствие отрабатывает несколько версий убийства.

"Установили, как эти лица отходили, и сейчас отрабатывается несколько версий. Основные из них – это действия российских спецслужб, другие версии – что это совершено группой, причастной к совершению преступления в отношении нардепа Мосийчука. Операция (по задержанию - УНИАН.) еще продолжается, более того, привлечены другие подразделения и силы для раскрытия преступлений. Проводим ряд технических мероприятий, по которым мы уже получили информацию, и проведены соответствующие осмотры местности, отработанные свидетели, территория, камеры наблюдения", - заявил он.

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Стало известно, что по автомобилю, в котором находились Окуева и Осмаев, выпустили полтора десятка пуль, пять из них попали в Окуеву.

"Мы выяснили оружие и сейчас проводим отработки о количестве пуль. Могу сказать четко, что их было больше полутора десятка. Выстрелы осуществлены из автоматического оружия, очередью. Это было совершено на повороте в село Малютянка, рядом с Глевахой. Ориентировочное время преступления – 20.30. В результате полученных 5 выстрелов, которые попали в Амину Окуеву, она погибла. Один из них был смертельный, – попали в голову, остальные выстрелы в другие части тела", - рассказал Чибисов.

Чибисов добавил, что мужа Окуевой Адама Осмаева взяли под усиленную охрану.

"Сейчас применяются меры безопасности; учитывая системные нападения на этих лиц, я уверен, что охрану в ближайшее время снимать не будут, более того, они будут усилены", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и ее мужа, бывшего командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область). Женщина погибла. Мужчина получил ранения.

По факту убийства Окуевой зарегистрировано уголовное производство с предварительной правовой квалификацией, предусмотренной п. 11 ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное на заказ) Уголовного кодекса Украины.