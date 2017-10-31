Убийство Окуевой: появилось новое видео с места расстрела авто

Опубликовано новое видео с места расстрела Амины Окуевой. Запись появилась на YouTube-канале ТСН.

Оперативники сняли ограничения с места, где накануне расстреляли машину чеченских добровольцев и участников АТО. Журналисты после отъезда оперативников обнаружили в траве стреляную гильзу от автомата Калашникова.

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Журналистам удалось найти женщину, которая, по ее словам, слышала одну автоматную очередь.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.