В Киеве "заминировали" два суда - СМИ

17:00, 26 октября 2017
Происшествия
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Сообщается, что суды находятся в Печерском районе города.

На месте работают взрывотехники / фото 5 канал

В Киеве неизвестный сообщил правоохранителям о «минировании» двух помещений судов в Печерском районе столицы. Об этом сообщают «Стражи. Эспрессо».

Отмечается, что "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании судов.

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Сейчас на местах работают взрывотехники и проводится эвакуация работников.

Как сообщал УНИАН ранее, сегодня на железнодорожном вокзале столицы после сообщения о минировании эвакуировали более 500 пассажиров поезда "Киев-Львов", в результате проверки взрывчатки не обнаружено. Вчера в 22.03 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале.

Эвакуировали 530 пассажиров поезда «Киев-Львов», который должен был уезжать. На место прибыли полицейские, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

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Теги: #Киев#минирование в Киеве#минирование судов