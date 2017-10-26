С ж/д вокзала в Киеве из-за "минирования" эвакуировали 530 пассажиров

На железнодорожном вокзале в столице после сообщения о заминировании эвакуировали более 500 пассажиров поезда "Киев-Львов", в результате проверки взрывчатка не обнаружена.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера в 22.03 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале.

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Эвакуировали 530 пассажиров поезда «Киев-Львов», который должен был отправляться. На место прибыли полицейские, специалисты взрывотехнической службы и кинологи.

Эвакуация людей из помещений и прилегающей территории вокзала не проводилась.

После проверки взрывных устройств или веществ не нашли. В 2.00 ночи поезд отправился во Львов.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 24 октября, около 7.00 полиция получила сообщение о заминировании центрального железнодорожного вокзала Киева.

Из здания вокзала были эвакуированы 1 тыс. 400 пассажиров и 40 работников.

В результате проверки взрывных устройств обнаружено не было.