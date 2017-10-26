На Житомирщине в результате пожара на предприятии сгорело 30 тонн семян (фото)

На Житомирщине в результате пожара на предприятии сгорело 30 тонн семян. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 26 октября в 05:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в металлической зерносушилке на территории предприятия, которое занимается хранением и сушкой зерна, в селе Радчицы Овручского района. На место происшествия были направлены два отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части и уже через 4 минуты спасатели прибыли по указанному адресу.

Читайте такжеНа Житомирщине в Коростышеве ликвидировали пожар в нежилом помещении на территории санатория "Тетерев"

Выяснилось, что пожар возник во время технологического регламента в загруженной не в полном объеме семенами подсолнечника металлической емкости зерносушилки. Члены добровольной дружины предприятия пытались собственными силами потушить возгорание, однако все же им пришлось обратиться за помощью к специалистам.

Одно отделение спасателей направило свои действия на охлаждение конструкции зерносушилки. Второе же – непосредственно проливало именно семена, которые работники уже выгрузили из сушки. Пожар был локализован в 05:41, ликвидирован - в 07:55. Огнем уничтожено 30 т семян. Сама сушка значительных повреждений не получила.

Над ликвидацией чрезвычайного происшествия работали 12 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники.

Все обстоятельства происшествия и сумма ущерба устанавливаются специалистами.