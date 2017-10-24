На Винничине загорелась школа с детьми (фото)
Детей, которые на момент пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения.
Во вторник, 24 октября в 8:59 в селе Куриловка на Винниччине загорелось помещение школы. Об этом сообщает ГСЧС.
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На месте происшествия было установлено, что возгорание возникло на крыше школы на площади 20 кв.м.
Согласно сообщению, детей, которые на момент пожара находились в школе, эвакуировал персонал учебного заведения. Отмечается, что никто из школьников и работников школы не пострадал.
Пожар был локализован в 09:37, а в 10:31 ликвидирован.
Как сообщал УНИАН, 15 сентября вспыхнул пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.