Названы имена пострадавших в результате покушения на Мосийчука

В результате взрыва во время покушения на народного депутата Мосийчука пострадали 4 человека, 1 умер. Об этом сообщает Еспресо.TV.

В результате взрыва в клинику "Борис" в удовлетворительном состоянии госпитализирован депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

В отделение политравмы КГКБ №17 доставлен директор агентства моделирования ситуаций Виталий Б.

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В отделение политравмы КГКБ №17 доставлен Михаил М., 1981 года рождения.

В отделение нейрохирургии БСМП доставили местную жительницу Надежду Т.

В карете скорой помощи по дороге в медицинское учреждение скончался старший сержант полиции Руслан К., 1986 года рождения, который был охранником Мосийчука.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября в 22:15 возле редакции телеканала "Эспрессо" на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, включая депутата Игоря Мосийчука, и один мужчина – охранник нардепа – погиб. Также среди пострадавших – политолог Виталий Бала.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.