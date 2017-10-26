Покушение на Мосийчука: в результате взрыва погиб сотрудник полка особого назначения

Первый заместитель прокурора города Киева Павел Кононенко сообщил, что в результате взрыва в столице пострадало 5 человек, среди которых и народный депутат Украины Игорь Мосийчук. Об этом он сообщил журналистам на месте событий.

Он сказал: «Пострадало 5 человек - Игорь Мосийчук - народный депутат Верховного Совета Украины, сотрудник патрульно-постовой службы полка особого назначения, который погиб, женщина, которая мимо проходила и сотрудник городской полиции, который работает в юридическом отделе».

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Кононенко сообщил, что «взрывное устройство было заложено в моторолере». По его словам, работает следственно оперативная группа. «На месте происшествия не возможно сказать, что это за взрывное устройство. Только после проведения экспертизы можно четко сказать, что это было за устройство» - добавил он.

Взрыв квалифицировали как теракт.

При этом, Кононенко не уточнил информацию о гибели охранника Мосийчука, о чем ранее сообщил глава «Радикальной партии» Олег Ляшко.

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Позже сам Мосийчук заявил, что после проведенной ночью операции его состояние стабилизировалось. По словам наррдепа, он провел на операционном столе четыре часа, медики извлекли из его тела большое количество осколков.