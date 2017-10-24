Летающие стулья и "газовая атака": появилось видео столкновения националистов и силовиков в суде

В сети появилось видео столкновения сторонников лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского с силовиками в здании Святошинского райсуда.

На видео, которое обнародовала общественный деятель Татьяна Близнюк на своей странице в Facebook, видно, как националисты мешают полицейским попасть в суд, метая в них подручные предметы. В ответ силовики применили газ. В конце концов последние отступили.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Лидер добровольческого движения ОУН Николай Коханивский вместе со сторонниками сейчас находится в помещении Святошинского районного суда Киева, где они забаррикадировались в ожидании повторного штурма со стороны силовиков.

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Возле здания суда находится несколько экипажей патрульной полиции и "скорой". По словам националистов в зале суда, несколько человек отравились газом, который распылили сотрудники полицейского спецназа.

В суд прибыли нардепы Игорь Мосийчук, Игорь Луценко и другие политики.