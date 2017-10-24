Сторонники Коханивского устроили погром и забаррикадировались в помещении суда

В ночь на 24 октября в Святошинском райсуде Киева сторонники лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского устроили погром.

Активисты разгромили помещение и начали возводить баррикады из мебели в попытках помешать вывозу Коханивского обратно в изолятор временного содержания после решения суда перенести заседание по избранию меры пресечения на 9 утра.

Активисты заявляют, что якобы отбили штурм силовиков. На данный момент они остаются в здании суда.

Сам Коханивский во время трансляции в сети Facebook, которую вел активист Богдан Тицкий, заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Трансляція: Богдан Кутєпов

Ранее сторонники Коханивского заблокировали судебный зал с требованием отпустить задержанного из-под стражи, ведь, по мнению адвокатов, следователи ему вручили подозрение вне определенное законодательством время.

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Как сообщал УНИАН, бывшего командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро «Академгородок». Его жена заявила, что это произошло после драки Коханивского с Русланом Качмалою (позывной «Рэм»). Первый применил травматическое оружие. Женщина рассказала, что когда они возвращались с поминок их побратима, их у метро догнал Рем, который якобы угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда завязалась драка. Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил.

В результате обоих доставили в больницу. В то же время в полиции личность оппонента Коханивского не раскрывают. По данным правоохранителей, на месте стрельбы в траве обнаружен не зарегистрированный ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм.