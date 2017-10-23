В больнице под охрану взяли второго водителя-участника жуткого ДТП в Харькове

В Харькове в больнице взяли под охрану второго водителя-участника резонансного ДТП, в результате которого погибли пять человек. Как передает УНИАН, об этом в комментарии журналистам сегодня, 23 октября, сказал адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

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«Следственные действия (с Дроновым - УНИАН) планировались, но почему-то они не были осуществлены. И мне очень интересно, почему непосредственно в больнице, в отделении, где находится мой клиент, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Мы не просили применять к нам никаких средств безопасности. Расценивать это как какое-то давление или влияние - возможно, но мы не будем кого-то обвинять в незаконных действиях. Но имеем то, что имеем. Работники правоохранительных органов там присутствуют, и нам не сообщается, кто это и зачем», - сказал адвокат

Перепелица подчеркнул, что Дронов никуда не собирается бежать, хотя у него было множество возможностей это сделать.

«Но он обратился в больницу и там находится. У него не какая-то Vip-палата, он лежит на общих условиях. Поэтому, если хотел бы, он уже куда-то уехал бы. Поэтому я не вижу необходимости охранять или находиться в больнице», - сказал адвокат.

Он отметил, что если это охрана, то она должна предоставляться по обращению лица, которое будет охраняться, а такого обращения не было.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области УНИАН подтвердили, что к Дронову приставлена охрана.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с «Фольксвагеном» автомобиль «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы, в том числе две сестры и женщина на седьмом месяце беременности.

20 октября суд на два месяца взял под стражу 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем «Лексуса».