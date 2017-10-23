В Николаевской области из-за конфликта один военный ранил другого из травматического оружия

В г. Очаков Николаевской области произошел конфликт со стрельбой между двумя военнослужащими, в результате чего один из них был госпитализирован с огнестрельным ранением.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, конфликт произошел вечером 21 октября.

«Пьяные мужчины после отдыха в одном из местных баров начали ссориться на улице. Конфликт закончился стрельбой», - сообщает ведомство.

Отмечается, что непроникающее огнестрельное ранение получил 27-летний военный, который был госпитализирован в больницу.

«Оказалось, что мужчина, устроивший стрельбу, тоже военнослужащий, только другой воинской части. В тот день он отдыхал с девушкой в баре, а за соседним столиком находился пострадавший с другом. Когда заведение закрылось, а посетители стали расходиться, уже на улице между компаниями возник словесный конфликт», - сообщили в полиции.

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У военного полицейские изъяли травматическое оружие SCHMAISSER, а с места происшествия - три гильзы калибра 9 мм.

По словам 23-летнего военного, жителя Одесской области, он начал стрелять, сначала в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу. В свою очередь пострадавший уверяет, что инициатором ссоры изначально был не он.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта и проверяет версии уголовного преступления.

Следователями Очаковского отдела полиции проводится расследование. Ожидаются результаты экспертных исследований. Продолжаются следственные мероприятия.