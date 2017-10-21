Лидер "движения ОУН" Коханивский устроил стрельбу в Киеве

Сегодня, 21 октября, в Киеве возле станции метро "Академгородок" правоохранители задержали командира добровольческого батальона ОУН Николая Коханивского. Он ранил из травматического пистолета экс-командира одного из взводов «Правого сектора» Руслана Качмалу с позывным «Рэм».

Как сообщает Нацполиция, на месте происшествия в траве обнаружен ПМР и стреляные гильзы калибра 9 мм. В результате у потерпевшего касательные ранения в спину и ногу (помощь оказали на месте). Обоих мужчин доставят в управление полиции для установления причин и обстоятельств конфликта".

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Жена Кохановского рассказала Громадському, что стрельба произошла после ссоры и драки. "Мы шли на метро с поминок. Вчера похоронили нашего собрата. Нас догнал Руслан Рэм, он угрожал Коханивскому и провоцировал его. Тогда они начали драться", - сказала она. По ее словам, Качмала начал убегать, а Кохановский догнал его, началась драка, и он достал травматический пистолет и выстрелил.

В полиции рассказали, что задержание провел патрульный в день своего выходного. Он прогуливался и услышал стрельбу.

Продолжение - Коханивский, который устроил стрельбу в Киеве, также получил ранения - полиция

Как сообщал УНИАН, 10 мая в Добровольческом движении ОУН заявили о разгроме, учиненном полицией утром 9 мая у здания и в помещении их штаб в Киеве, а также о задержании 25 человек. Однако в Министерстве внутренних дел Украины опровергли заявления ОУН и заявили, что полицейские не штурмовали офис ОУН в Киеве, а пытались задержать правонарушителей, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.