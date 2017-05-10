В ОУН Коханивского обвинили полицию в превышении полномочий во время задержаний 9 мая

Председатель провода Добровольческого движения ОУН Николай Коханивский заявил о превышении полицией полномочий во время задержания активистов движения 9 мая в Киеве. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коханивский заявил на брифинге в Киеве.

«Уже в 5 часов утра наш штаб был заблокирован, в 10.00 начался штурм... были покалечены почти все, кто был. При задержании сотрудниками правоохранительного органа применялись жесткие избиения, ничем не оправданные, многие люди получили повреждения. В момент задержания никто ни с кем не разбирался, не определял, кто нарушитель, избивали даже девушек. Это подтверждает то, что правоохранители превышали свои полномочия», - отметил он.

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По его словам, каждого задержанного активиста избивали еще во время посадки в автозак и унижали.

«После задержания, кроме «Сябра» (беженца из Беларуси Василия Парфенкова – УНИАН), не было составлено ни одного протокола о задержании, даже по требованию адвоката. Людей удерживали в управлении полиции более 3 часов, некоторых более 5-6 часов без еды, без воды. Долгое время медики не могли вывозить людей, которые были в тяжелом состоянии или состоянии, требующем немедленной госпитализации. Часами не допускали адвокатов для обеспечения права на защиту», - сообщил Коханивский.

Он сообщил, что двое активистов Добровольческого движения ОУН до сих пор находятся в больнице после событий 9 мая в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, в Добровольческом движении ОУН заявили о разгроме, учиненном полицией утром 9 мая у здания и в помещении их штаба в Киеве, а также о задержании 25 человек.

Однако в Министерстве внутренних дел Украины опровергли заявления ОУН и заявили, что полицейские не штурмовали офис ОУН в Киеве, а пытались задержать правонарушителей, совершивших противоправные действия против участников шествия по случаю Дня Победы во Второй мировой войне.

«Никакого штурма не было. Здесь были использованы меры полицейского реагирования в рамках следственно-оперативных действий, поскольку в людей сверху швыряли яйцами, картошкой, небольшими палками, краской», - сказал директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

По его словам, именно из-за этого полиция была вынуждена принять меры, чтобы попасть в помещение и задержать правонарушителей.

«Если бы из окон этого помещения не летели разные предметы - не было бы никаких оснований задерживать этих граждан», - подчеркнул представитель ведомства.