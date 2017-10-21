ДТП в Харькове: в СБУ опровергли информацию о причастности своего сотрудника

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о причастности своего сотрудника к ДТП в Харькове, вследствие которого погибли пять человек. Об этом руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула написал в Facebook, комментируя информацию в СМИ.

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Он заявил, что водитель автомобиля "Фольксваген Туарег", который также стал участником ДТП с пятью погибшими, не работает в СБУ. "Информация, которая активно распространяется в украинских и российских СМИ об участии 18 октября с.г. в резонансном дорожно-транспортном происшествии в центре Харькова сотрудника Службы безопасности Украины, не соответствует действительности. Лицо, управлявшее автомобилем "Фольксваген Туарег", не имеет никакого отношение к СБУ", - подчеркнул Абдула.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 18 октября после столкновения с "Фольксвагеном" автомобиль "Лексус" вылетел на тротуар, где стояли люди. В результате ДТП погибли пять человек, еще шестеро получили травмы.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Вчера, 20 октября, суд постановил взять под стражу на два месяца 20-летнюю Елену Зайцеву, которая управляла «Лексусом». По версии следствия, в материалах производства достаточно доказательств, что именно действия девушки привели к аварии.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области сообщили, что Зайцева во время совершения ДТП находилась под действием опиатов.