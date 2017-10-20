В прокуратуре уточнили, какой анализ показал употребление опиатов Зайцевой

Анализ мочи подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове Елены Зайцевой показал, что она употребляла опиаты. Речь идет именно об этой жидкости, а не крови. Об этом сказала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик, передает "112 Украина".

"Адвокат говорит о двух анализы крови, а сейчас мы говорим про разные анализы. Экспресс-анализ крови не выявил (содержания наркотических веществ, - УНИАН.). В крови экспресс-тест, но анализ может обнаружить не все. Это был анализ только крови. А сейчас мы получили результаты исследований других веществ", - сказала Дубовик.

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"Могу констатировать факт, что исследование материалов дало нам результат - факт употребления опиатов", - резюмировала она.

Пресс-секретарь напомнила, что во время судебного заседания прокурор спрашивал у подозреваемой, занималась ли она самолечением, была ли она на какой-то системе лечения, которую назначили врачи, принимала ли она какие-то препараты; подозреваемая четко ответила – нет.

Как сообщал УНИАН, 20-летняя Елена Зайцева, подозреваемая в совершении ДТП с пятью погибшими в Харькове, находилась под действием опиатов.

Вечером 18 октября в центре Харькова вблизи перекрестка ул. Сумской и ул. Мечникова автомобиль Lexus столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus выехал на тротуар, где сбил пешеходов, пятеро из которых погибли на месте, еще шестеро - травмированы и доставлены в больницу.