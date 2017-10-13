В Никополе переодетые в правоохранителей воры ограбили ювелирный магазин, их разыскивают

В Днепропетровской области полиция разыскивает трех злоумышленников, которые в Никополе 12 октября ограбили ювелирный магазин. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области, около 17 часов разбойники ворвались в помещение торгового центра в одежде, напоминающей форму полицейских и в балаклавах, в руках они держали предметы, похожие на автоматы.

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С помощью молотка они разбили витрину ювелирного магазина и забрали золотые изделия. Сумма ущерба устанавливается. Полиция принимает все необходимые меры для задержания вооруженных преступников.

Открыто уголовное производство, где данный факт квалифицирован по ч.4 ст.187 УК Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, недавно в США четверо заключенных вернулись обратно в тюрьму, предварительно ограбив магазин.