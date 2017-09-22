В США четверо заключенных вернулись обратно в тюрьму, предварительно ограбив магазин

Четверо заключенных сбежали из тюрьмы в округе Холмс штата Миссисипи, США, ограбили ближайший магазин и вернулись обратно, чтобы запутать следствие. Как сообщает издание MS News.

Преступники перелезли через забор колонии и так же вернулись.

Зацепкой для полиции стал тот факт, что преступники брали с прилавков товары, которые, вероятно, могут быть ценными в тюрьме: мобильные телефоны, сим-карты, сигареты, зажигалки и другие мелочи.

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Заключенные отрицали свою вину, пока им не показали записи с камер наблюдения. Часть товаров удалось вернуть в магазин.

"Вы были в тюрьме, но потом сбежали из нее и снова вернулись. Я такого никогда не слышал", - говорит начальник колонии Роберт Кирклин.