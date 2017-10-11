В Одессе на проезжей части образовался огромный провал (фото)

В Киевском районе Одессы на проезжей части образовался провал глубиной 3 метра. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, полицейские обнаружили провал во время сегодняшнего патрулирования.

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«На пересечении улицы Львовской с Люстдорфской дорогой в дорожном покрытии выявлен большой провал», - сообщили в пресс-службе.

Провал глубиной примерно 3 метра имеет аналогичные ширину и длину. В настоящее время полиция оповестила соответствующие службы и в целях предотвращения аварийных ситуаций осуществляет отвод транспорта.

"Аварийная служба уже на месте. К сожалению, это провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 мм. Оградили, будут проводить раскопки, чтобы выяснить причину. Спецтехника в пути", - сообщили в пресс-службе предприятия «Инфоксводоканал».