В Ривненской области шестеро злоумышленников напали на семью фермера, но тот прогнал их

Полиция разыскивает шесть человек, которые совершили нападение на семью местного фермера в селе Карпиловка Ривненской области.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, 7 октября около 2.30 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на охранника и семью местного фермера.

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Правоохранители на месте происшествия установили, что шестеро неизвестных в балаклавах проникли на территорию фермерского хозяйства. «В подсобном помещении нападавшие связали пластиковыми хомутами 53-летнего охранника, у которого начали выспрашивать, кто дома из жителей и где лежат деньги. Не получив ответа, злоумышленники пошли к дому. Разбив оконное стекло, попали внутрь, где нанесли удар по голове неустановленным предметом 56-летней жене владельца хозяйства, ударили в лицо 36-летней дочери и связали хомутом ноги 38-летнему зятю», - говорится в сообщении.

59-летний хозяин на момент совершения преступления находился на втором этаже. «Он взял травматический пистолет и выпрыгнул из окна на улицу, чем напугал нападавших, которые, не доведя свой преступный умысел до конца, бросились бежать», - отметили в полиции. Хозяин начал преследовать нападавших, совершив несколько выстрелов в их сторону. Злоумышленники скрылись на авто, которое они оставили за километр от дома.

Фермеру, который в результате прыжка повредил связки и получил ушиб позвоночника, была оказана медицинская помощь.

Сведения по факту разбоя, совмещенного с проникновением в жилье, внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершенному преступлению.