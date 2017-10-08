Волонтер сообщила об убийстве АТОшника на мирной территории

На мирной территории Украины погиб боец АТО Слава Жалко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Елена Любинецкая.

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"Уходят лучшие. Сегодня погиб замечательный и жизнерадостный Слава Жалко. Вернее, его убили на мирной территории возле полигона", - говорится в ее сообщении.

Волонтер добавила, что убийцы задержаны, ведется следствие.

Как сообщал УНИАН, Святошинский суд Киева решил судьбу трех парней, которые в прошлом году в кафе избили АТОшника Сергея Зеленского.