Волонтер сообщила об убийстве АТОшника на мирной территории

03:59, 08 октября 2017
Происшествия
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Жалко убили на мирной территории возле полигона.

Жалко убили возле полигона / фото facebook.com/liubinetsckaya.lena

На мирной территории Украины погиб боец АТО Слава Жалко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Елена Любинецкая.

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"Уходят лучшие. Сегодня погиб замечательный и жизнерадостный Слава Жалко. Вернее, его убили на мирной территории возле полигона", - говорится в ее сообщении.

Волонтер добавила, что убийцы задержаны, ведется следствие. 

Как сообщал УНИАН, Святошинский суд Киева решил судьбу трех парней, которые в прошлом году в кафе избили АТОшника Сергея Зеленского.

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Теги: #убийство АТОшника#убийство Жалко